Dr. Johannes Grotzky

Johannes Grotzky ist einer der führenden Experten in Osteuropawissenschaften. Nach seiner Promotion in Slawischer Sprachwissenschaft war er viele Jahre als Korrespondent in Osteuropa tätig und dozierte ab 1995 auch selbst an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). In seinem Buch „Balkankrieg“ von 1993 über das Auseinanderbrechen Jugoslawiens macht er das Versagen und die Mitschuld der westlichen Politik deutlich. In dieser Zeit begann Grotzky auch seine Berufslaufbahn beim Bayerischen Rundfunk, wo er als Redaktionsleiter für Mittel- und Osteuropa anfing. Während dieser Zeit publizierte er weiterhin verschiedenste Werke und verabschiedete sich 2014 nach über 12 Jahren als Hörfunkdirektor in den Ruhestand. Ruhestand ist relativ, denn er ist weiterhin als Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien am Institut für Slavistik an der Universität Bamberg tätig und auch weiterhin offen für weitere Lehrtätigkeiten insbesondere im russischen und Balkan-Raum.